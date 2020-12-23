«Спасает наш брак»: жена Олега Газманова сделала неожиданное заявление

Вторая жена известного музыканта Олега Газманова Марина не менее популярна в соцсети, чем ее звездный супруг. У спутницы Газманова без малого двести тысяч подписчиков в Instagram, которые с большим интересом следят за жизнью известной семьи и часто признаются Марине Газмановой в искренней симпатии, утверждая, что исполнитель многим обязан своей мудрой жене.

больше по теме Семейная идиллия: Газманов показал редкий кадр с женой, сыном и дочкой

Женщина раскрыла секрет счастливого долгого брака. По ее словам, нет ничего лучше, чем чувство юмора и громкий смех.

«Что спасает наш брак столько лет от всякого? Уверена, хорошее чувство юмора у каждого из нас», — поделилась Марина Газманова в Instagram.

Она сравнила чувство юмора с палкой, которая способна выбить из перины накопившихся проблем все ненужное.

Под занавес уходящего не самого простого 2020 года Марина Газманова посоветовала поклонникам действовать по ее с мужем примеру – стараться как можно больше смеяться. Красотка рекомендует посмотреть хорошую комедию, почитать анекдоты или послушать Михаила Галустяна.

Смотрите также