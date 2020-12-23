«Глазами мамы»: Вера Брежнева запечатлела подросшую дочку Сару на отдыхе в Дубае

Вера Брежнева уже пять лет состоит в браке с Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, но в последнее время певица обмолвилась, что мечтает подарить ему даже не одного, а двоих наследников. От прошлых отношений у артистки есть взрослая дочка Соня, которая живет в США, и дочка Сара. Недавно младшей девочке исполнилось 11 лет. Тогда мама не только поздравила ее в соцсети, но и устроила семейный праздник.

Наследница Веры учится в пятом классе. Недавно у детей начались каникулы. Певица решила не упускать возможности и вывезла ребенка на море. Как оказалось, накануне они вместе улетели в Дубай. Девушка провела целый день с девочкой в аквапарке. Она запечатлела счастливую школьницу. Сара предстала в топе и юбке небесного цвета. Она улыбалась, так как только что съела мороженое.

«Ура! Каникулы! Передаем вам теплый привет! В кадре 2 цветочка глазами мамы», — написала звезда.

Поклонники сразу узнали место с высокими пальмами. Многие поразились тому, как подросла наследницы Брежневой. «Какая красавица», — отметила Глюкоза.

«Как же быстро летит время. Сара копия мама», «Ничего себе, красотка выросла», «Красотуля Сарочка, вся в мамочку», «Такая солнечная девочка! Милая и прекрасная Сарочка», «Ну, что за прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в этом году Вера успела погостить в Киеве, где живут ее родные. У нее пока мало концертов из-за пандемии, поэтому девушка старается больше времени проводить с семьей.

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