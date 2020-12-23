Анджелина Джоли отпустит троих детей к Брэду Питту на Рождество

Брэд Питт совсем скоро получит возможность встретиться со своими наследниками, которых не видел довольно продолжительное время. Дети приедут, чтобы встретить Рождество в компании звездного отца. Правда, отправиться к нему домой выразили не все отпрыски, а только трое из шести.

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Как сообщается, к Брэду Питту на Рождество приедут близнецы Нокс и Вивьен, которым по одиннадцать лет, и 14-летняя дочка Шайло. Трое старших наследников Брэда Питта и Анджелины Джоли предпочли компанию мамы. Мэддокс, Пакс Тьен и Захара, которым, соответственно, 19, 16 и 15 лет, проведут предстоящее Рождество с Анджелиной Джоли, сообщает издание US Weekly со ссылкой на инсайдера.

Стоит отметить, что голливудская дива решила поделиться детьми с бывшим мужем не по доброй воле, а по решению суда.

Напомним, Питт и Джоли официально развелись весной 2019 года, и все это время ведут споры об опеке над детьми. Очередное судебное заседание по этому вопросу состоялось примерно месяц назад. Во время него Брэд Питт и заявил ходатайство о том, что хотел бы увидеться с наследниками на Рождество. Судья просьбу звездного отца удовлетворил.

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