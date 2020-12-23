«Классная девочка получилась»: Анна Михайловская заговорила о втором ребенке

Звезда сериалов Анна Михайловская после развода с мужем Тимофеем Каратаевым вновь обрела личное счастье. Актриса воспитывает сына Мирона от первого брака и часто дает понять поклонникам, что у нее и ее нового избранника идеальные отношения.

Поэтому понятен интерес подписчиков к тому, намерена ли Анна Михайловская осчастливить возлюбленного, подарив ему сына или дочку.

больше по теме «День объятий»: Анна Михайловская поделилась редким фото с возлюбленным

больше по теме «День объятий»: Анна Михайловская поделилась редким фото с возлюбленным

Когда актриса анонсировала в Instagram, что у нее появилось время для ответов на вопросы фолловеров, оказалось, что личная жизнь и появление на свет второго ребенка звезды – главное, что волнует фанатов.

«Второго не планируете. У вас бы классная девочка получилась», — спросила Михайловскую одна из подписчиц.

Актриса тут же ответила, явно давая понять, что была бы не против, если бы события развивались таким образом.

«Вот, чтобы прям планировала – нет», — написала звезда в комментариях.

Кроме этого, отвечая на вопросы подписчиков, Анна Михайловска рассказала, что Новый год будет встречать дома с семьей. Интересовал фанатов и вес красотки. Актриса озвучила, что в ней пятьдесят четыре килограмма.

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