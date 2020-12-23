«Шикарная женщина»: порыв ветра с океана обнажил стройные ножки 62-летней Юдашкиной

Жену Валентина Юдашкина, бизнесвумен Марину Юдашкину по праву считают иконой стиля. Образы 62-летней светской львицы всегда уместны и безупречны.

Марина никогда не позволяет себе ничего лишнего, а ее наряды всегда прикрывают те части тела, которые статусные дамы никогда не демонстрируют. Если речь, конечно, не идет об отдыхе. Сейчас Марина Владимировна проводит время на Сейшелах, где она полностью раскрепостилась и позволила себе наряды, в которых ее невозможно увидеть в Москве.

Во время отдыха бизнесвумен продемонстрировала несколько красивых летних струящихся платьев в Instagram.

больше по теме Акцент на декольте: 62-летняя жена Юдашкина в струящемся платье в пол покрасовалась на отдыхе

Есть среди них и платье, открывающее колени. Марина Юдашкина поделилась невероятно красивым фото. В сарафане терракотового цвета она сидит на берегу океана на стволе дерева. В тот момент, когда фотограф взял в руки камеру, был порыв ветра, он задрал платье Марины Юдашкиной, почти полностью обнажив шикарные стройные ножки звезды.

Случайный кадр произвел настоящий фурор среди подписчиков бизнесвумен.

«Русалка, красотка», «Марина, вы шикарная женщина!», «Восторг! Индийский океан прелесть! А вы шикарны», «Королева красоты», — восторгаются фанаты Марины Юдашкиной.

Смотрите также