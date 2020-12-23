Галкин высказался после слухов об участии Пугачевой в выборах в Госдуму в 2021 году

Как отметил шоумен, его и жену «можно из всех планов выключать».

Юморист Максим Галкин в Instagram прокомментировал слухи, якобы его жена Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Мне тут звонят журналисты. По поводу того, что написала газета «Ведомости». Якобы составляются некие списки селебрити об участии в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы. Меня не звали, а Аллу якобы зовут». Максим Галкин

Как заметил Максим Галкин, им никто не звонил по этому поводу. «И если даже собираются, то сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет. И не в какую Госдуму идти не собирается, поэтому нас можно сразу из всех планов выключать. Меня тоже на всякий случай», — заметил телеведущий.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов рассмотреть перспективы участия своей жены певицы Валерии в выборах в Госдуму в 2021 году. Правда, как он заметил, к ним пока никто с предложениями не обращался.

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