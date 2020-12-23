«Его вполне устраивает»: суд определил размер алиментов Бари Алибасова — младшего

Сын известного продюсера развелся с женой и теперь будет платить деньги на содержание дочери.

Пресненский суд Москвы завершил рассмотрение гражданского дела о взыскании алиментов с Бари Алибасова – младшего. Истцом выступала его бывшая жена Виолетта Гришина, которая пыталась добиться получения денег на содержание их несовершеннолетней дочери Амелии. Супруги развелись в начале ноября 2020 года.

Адвокат сына известного продюсера Роман Кандауров рассказал, что изначально женщина затребовала алименты в размере миллиона рублей в месяц, однако потом эта сумма была снижена до 50 тысяч.

«Впрочем, и та, и другая сумма была взята «с потолка» и ничем не была обоснована, вследствие чего суд прислушался к моим доводам и взыскал алименты в размере одной четверти от заработка или иного дохода моего доверителя, что его вполне устраивает», — прокомментировал юрист.

Далее размер алиментов зависит от самого Алибасова-младшего. Если он не будет декларировать свои доходы, тогда бывшая жена может получить совсем незначительную сумму, например, 5000 рублей в месяц. Но если он не будет юлить, то сможет обеспечить нормальное содержание дочери. По словам адвоката, этот момент остается на совести Бари Бариевича.

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