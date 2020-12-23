Гоген Солнцев отправил жену в частный трудовой санаторий после жарких танцев на столе

Фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что был вынужден отправить свою пожилую жену Екатерину Терешкович в частный трудовой санаторий.

«Она просто втихушку нажралась опять на моем юбилее. Ее дочь Полина накачала, чтобы рассорить нас. У Кати — нервный срыв. Катя ничего не помнит. Она сейчас в частном трудовом санатории. Наподобие того, где когда-то лежал актер Дмитрий Марьянов. Я сейчас общаюсь с ее куратором. У них там телефоны запрещены на первом этапе реабилитации». Гоген Солнцев

Ранее Гоген Солнцев выкладывал в Instagram фотографию, на которой его пожилая жена танцует на столе перед ошарашенными гостями. При этом пенсионерка запечатлена в бюстгальтере, юбке, колготках в сеточку и туфлях на высоком каблуке.

Напомним, что Гоген Солнцев уже не один год пытается вылечить Терешкович от алкогольной зависимости. Впрочем, пенсионерка, которая годится ему в мамы, регулярно срывается.

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