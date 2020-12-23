Семейная идиллия: Газманов показал редкий кадр с женой, сыном и дочкой

Олег Газманов много лет счастлив в барке со своей второй супругой Мариной. В браке у них родилась дочь Марианна, которой недавно исполнилось 17 лет. Также у музыканта есть сын Филипп от первого союза жены, которого он официально усыновил много лет назад. Сейчас парню уже 23 года. Все вместе они запечатлелись на редком кадре. Снимком Газманов поделился в своем Instagram.

«Красивые! Отличное новогоднее фото! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что также у артиста есть сын Родион от первого союза с Ириной Газмановой. Вместе они прожили 22 года, но брак распался. Родион пошел по стопам отца и также занимается музыкой.

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