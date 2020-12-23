Кожаная свадьба: Анна Кошмал из «Сватов» впервые показала фото своего мужа

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram впервые опубликовала фотографию, на которой можно разглядеть ее мужа. Ранее она никогда не показывала любимого человека публике. Кадр, судя по всему, был сделан три года назад, когда она расписалась с супругом. Пара отметила кожаную свадьбу.

«Поздравляем вас, котики», «Какая красивая пара», «Будьте счастливы. Очень рады за вас», «Какие вы красивые. Совет да любовь», — отметили в комментариях пользователи.

Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. В июне 2018 года на свет появился ее сын Михаил. Звезда «Сватов» никогда не рассказывает о своем муже в соцсетях. Известно, что мужчина бизнесмен.

Анна Кошмал — одна из самых красивых и перспективных молодых украинских актрис. В этом году ей исполнилось 26 лет. В сериале «Сваты» она предстала в роли Женечки Ковалевой. Известно, что Кошмал появится и в седьмой части «Сватов». Съемки были заморожены до лета 2021 года из-за пандемии.

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