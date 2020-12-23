Чистка во МХАТе имени Горького: Бояков решил уволить исполнительного директора театра

Татьяна Ярошевская будет работать только до мая 2021 года.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков, судя по всему, затеял чистку в театре. Несколько дней назад состоялось собрание коллектива. На нем, как утверждает один из присутствующих, было объявлено, что театр в мае 2021 года покинет исполнительный директор Татьяна Ярошевская.

«Бояков объявил, что прощается с Ярошевской. Сказал, что она работает только до мая. Это было сказано перед всей труппой. Ярошевская тоже была на собрании — сидела вся поникшая».

Сотрудник МХАТа

Отметим, что пока ни сам Эдуард Бояков, ни Татьяна Ярошевская комментариев на этот счет журналистам не давали. В пресс-службе театра пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, что именно Бояков в мае 2019 года пригласил Татьяну Ярошевскую в Москву из Екатеринбурга, где она занимала пост начальника управления культуры города. В уральской столице ее пост занял Илья Марков. Не исключен вариант, что Ярошевская снова вернется в родной город, сообщает портал Ura.ru.

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