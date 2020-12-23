Братья Сафроновы разом попали в больницу

Известные иллюзионисты братья Сафроновы разом оказались в больнице. Врачи диагностировали у именитых пациентов несколько проблем, которые проявились почти синхронно.

По информации 5-tv.ru, Илья, Андрей и Сергей находятся в медучреждении. У старшего Ильи и младшего Андрея возникли проблемы с желудком, появился воспалительный процесс. А у среднего Сергея дела обстоят хуже — у него тяжелый недуг. Но что именно беспокоит экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» — пока не сообщается.

Не исключено, что болезнь проявилась на почве постоянных стрессов и переживаний. Не так давно Сергей Сафронов был вынужден покинуть шоу «Битва экстрасенсов» из-за скандала и обвинения во взяточничестве. Участница Алина Вердиш заявила, что заплатила ему полтора миллиона рублей за «билет» в финал сезона, но так в него и не попала.

Теперь эту информацию проверяют полицейские. Если слова эзотерика окажутся правдой, то Сафронову грозит уголовная ответственность и тюремное заключение сроком до десяти лет.