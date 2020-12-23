«Увлеклась созданием уюта»: Боярская сделала дома дизайнерский ремонт в скандинавском стиле

Актриса объяснила, что они искали интерьер, который бы понравился всем членам семьи.

Елизавета Боярская не только снимается в кино и играет в театре. Она также заботится о большой семье. Уже десять лет девушка счастлива с Максимом Матвеевым. У них подрастают восьмилетний сын Андрей, а также двухлетний Григорий.

По словам Елизаветы, она даже не ожидала, что так увлеченно будет создавать уют в семейном гнездышке. Ее старший наследник любит зеленый и оранжевый цвета. Их пара использовала в оформлении детской комнаты. Однако актриса отметила, что они сделали дизайнерский ремонт в стиле скандинавский эколофт.

«Нам было важно, чтобы интерьер нравился всем», — подчеркнула Боярская. «Хотелось натуральных материалов. Мне очень радостно, что в доме нет ни одной случайной вещи», — пояснила она. «И я увлеклась созданием уюта: покупала рамочки, свечи, подушки, пледы, растения», — делилась звезда.

Артистка призналась, что у нее был порыв просто скупить все в магазине, но она себя остановила и более обдуманно отнеслась к обустройству квартиры. Девушка нашла много интересных вещей, а потом «стала таскать растения», об этом пишет издание 7days.

К слову, Елизавета призналась, что всегда была готова вернуться в Санкт-Петербург, но окончательное решение было за ее мужем. Она сразу нашла старшему сыну школу и кружки, переехав в Северную столицу. А за время карантина супруги еще больше сблизились с наследниками. Актриса стала сама выполнять все домашние дела, а ее возлюбленный занимался уроками с Андреем и делал игрушки для Григория.

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