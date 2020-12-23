Пригожин оценил перспективы Валерии стать депутатом Госдумы в 2021 году

Как отметил продюсер, пока ни он, ни его жена не проводили консультаций на этот счет.

Продюсер Иосиф Пригожин оценил возможности и перспективы своей жены — певицы Валерии — стать депутатом Государственной думы в 2021 году. По его словам, супруга готова обсудить с представителями партии «Единая Россия» вопрос избрания.

«Если у «Единой России» есть желание выдвинуть Валерию в качестве депутата Госдумы в 2021 году, то мы готовы их выслушать».

Иосиф Пригожин

В то же время Иосиф Пригожин отметил, что на данный момент никаких переговоров, а тем более консультаций на этот счет не ведется. Будут ли они в будущем — неизвестно.

Ранее прошла информация, что Валерия хочет стать депутатом Госдумы в 2021 году. Она якобы может войти в партийные списки «Единой России». Кстати, кроме нее там есть еще ряд знакомых имен. Это, в частности, футболист московского ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев и шоумен Павле Воля, сообщает портал Ura.ru.

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