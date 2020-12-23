«Дозрел Максим»: Боярская объяснила, почему снова переехала с семьей в Санкт-Петербург

По словам актрисы, ее муж смог отказаться от работы в театре, а она — нет. В итоге девушке пришлось заново обустраиваться на новом месте.

Елизавета Боярская является дочкой Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Многие знают, что звезда кино живет в Санкт-Петербурге и руководит своим театром «Бенефис». Раньше там жила и его дочка с мужем Максимом Матвеевым, а также двумя детьми. Однако возлюбленный девушки часто ездил в Москву по работе. А потом он стал играть в «Табакерке». В итоге Боярская вместе с ним переехала в столицу, но уже через несколько месяцев они вернулись в Питер.

Поклонники долго гадали, почему Елизавета и Максим не прижились в столице. Однако в интервью она пояснила, что же стало поводом для переезда.

«Дозрел Максим. Потому что я была готова к этому в любой момент. Но если бы Максим железно сказал, что наш дом — Москва, мы бы жили там», — отметила актриса.

Она напомнила, что в Санкт-Петербурге находятся ее родители, а также дача. Боярская подчеркнула, что именно ее муж все разрешил. Тогда она ждала второго ребенка, а ее родители уехали отдыхать в Турцию со своим внуком Андреем. Артистка смогла несколько недель провести наедине с Матвеевым в культурной столице. Именно в тот момент избранник Елизаветы был счастлив и научился кайфовать от города. По словам звезды, на следующий день они начали готовиться к переезду: искать школу и кружки сыну, а также начали делать ремонт.

Ко всему прочему, Боярская призналась, что ее муж легко попрощался с работой в столичных театрах. Он теперь не играет в «Табакерке». Зато Максим много снимается в кино. «Это его выбор, и я его уважаю», — пояснила девушка. «Максим без театра смог. Я не могу», — рассказала она изданию 7days.

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