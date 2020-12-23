«Я устала, ушла от мужа и счастлива»: Асмус высказалась после развода с Харламовым

Как отметила актриса, она никогда и нигде не говорила, что расставание — их общее решение.

Актриса Кристина Асмус в Instagram вступила в полемику со своими подписчиками. Многие из них до сих пор считают, что звезда картины «Текст» совершила большую ошибку, уйдя от мужа юмориста Гарика Харламова. В адрес актрисы не раз летели критические стрелы.

«Что вы несете? Чужая семья — потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю». Кристина Асмус

Как отметила Асмус, она никогда и нигде не говорила, что развестись было их общим решением. По ее словам, она просто не ходит по интервью и подкастам и не делает вбросы на этот счет. Она не собирается никому ничего доказывать и уж тем более оправдываться. По словам звезды, ее самооценку никто не задевал.

Ранее Харламов в беседах с журналистами говорил, что они с Асмус оказались совершенно разными людьми. Их чувства друг к другу в какой-то момент ослабели, и они поняли, что являются «представителями разных миров».

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