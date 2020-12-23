Редкий кадр: Мария Куликова показала повзрослевшего сына от Дениса Матросова

В этом году Ивану исполнилось 9 лет.

Мария Куликова воспитывает единственного сына Ивана. В этом году ему исполнилось девять лет, и он стал третьеклассником. С наследником актриса запечатлелась у новогодней елки, а снимком поделилась с фанатами в своем Instagram.

«Такие новогодние и красивые! Невероятные! Какие красивые! Лапочки! Очень атмосферно», — писали пользователи Сети.

Также фанаты Куликовой отметили, что сын Дениса Матросова повзрослел и еще больше стал похож на папу. С Денисом Матросовым Куликова рассталась пять лет назад после нескольких лет гражданского брака. Актеры сохранили дружеские отношения.

Напомним, что этой осенью вышла премьера сериала «Тайна Марии» с Куликовой в главной роли. Актриса сыграла популярного архитектора.

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