Сын Королевой и Тарзана закрутил роман с двадцатилетней танцовщицей на пилоне

Архип Глушко долгое время не раскрывал личность своей возлюбленной.

Единственный сын певицы Наташи Королевой и культуриста Тарзана — 18-летний Архип Глушко — в сторис Instagram рассекретил имя своей возлюбленной. Ей оказалась двадцатилетняя танцовщица на пилоне по имени Мелисса. Архип разместил нежное селфи с любимой девушкой, поздравив ее с днем рождения.

Кстати, в отличие от Глушко его возлюбленная активно делится фотографиями в социальных сетях с Архипом. Судя по снимкам, пара уже вместе несколько месяцев. Сейчас у молодых людей в разгаре так называемый конфетно-букетный период.

Заметим, что Архип Глушко сейчас также практикует танцы на шесте. Причем он уже не раз говорил, что это намного сложнее других видов спорта, которыми он увлекался в прежние годы.

Добавим, что Архип Глушко пробует в последнее время себя на сцене. Под псевдонимом Грек он уже записал две свои дебютные песни. Его мать Наташа Королева активно поддерживает сына во всех творческих начинаниях.

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