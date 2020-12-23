Маковецкий стал первым гостем «Судьбы человека», который отказался писать письмо в прошлое

Актер заявил, что все равно это послание никто не получит.

Актер Сергей Маковецкий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» наотрез отказался написать письмо самому себе в прошлое. Как известно, в конце каждого эфира ведущий Борис Корчевников просит адресовать несколько слов напутствия своему гостю, публикуя его фотографию в молодости.

«Боренька, мой дорогой. Я не буду писать никакого письма. Никто его не получит. А главное, что никто его не прочтет. Зачем предупреждать человека о том, что уже произошло?»

Сергей Маковецкий

Как добавил актер, если он его постарается о чем-то предупредить, то это уже будет судьба не его, а совсем другого человека. «Поэтому ничего никому я писать не буду. Пока нет такой почты, чтобы он это письмо получил», — заметил актер.

Напомним, что Сергей Маковецкий – один из самых известных российских актеров. Он уже 38 лет счастлив в браке с женой. При этом у них нет общих детей. У жены актера Елены есть сын от предыдущих отношений.

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