«Очень вкусно»: Виктория Боня насладилась ужином из лосося с Маратом Сафиным у себя дома

Бывшая участница «Дома-2» провела выходные с теннисистом в Италии, а потом позволила ему погостить у нее дома в Монако.

Виктория Боня всегда была яркой девушкой. Она давно покинула «Дом-2» и стала бизнес-леди. Ей удается участвовать в фотосессиях, вести колонку в австралийском журнале и создавать бьюти-курсы. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Светская львица раньше состояла в отношения с Алексом Смерфитом.

Недавно Боня снова поселилась в Монако с дочкой Анджелиной. Летом она стала близко общаться с Маратом Сафиным. Знаменитый теннисист не скрывает, что ему нравится быть одиноким. Он давно считает дамским угодником, так как имел много романов, даже с Дарьей Жуковой, которая потом вышла замуж за Романа Абрамовича. Поклонники сразу приписали Виктории отношения со спортсменом, но она заверяет, что они только дружат. При этом в интервью девушка заявила, что хочет его переубедить и сделать открытым для серьезных отношений.

Недавно светская львица провела уикенд в Италии с Сафиным. Они уединились в загородном доме и много гуляли. А накануне Боня приехала в свои апартаменты в Монако и пригласила в гости теннисиста. Они устроили ужин на террасе. Спортсмен сам приготовил лосося, от чего звезда пришла в восторг. Они даже сделали совместные фото, на которых улыбались.

«Марат поделился рецептиком маринованного лосося в соевом соусе и молоке. Это было очень вкусно!! Я считаю, что мужчины готовят лучше женщин», — написала девушка.

К слову, Сафин заночевал у Бони. Утром она вновь напомнила, что у них был вкусный ужин. «Вот мы засони. 11 часов уже», — отметила двушка. Поклонники порадовались за светскую львицу. Многие уверены, что ее дружба с Сафиным может перерасти во что-то большее.

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