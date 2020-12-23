Это любовь: Эмин показал дочку от Гавриловой в красном платье

Второй брак музыканта Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой закончился разводом в этом году. Об этом артист объявил еще в мае, но причины распада союза называть не стал. Впрочем, Гаврилова тоже хранит молчание. Но несмотря на расставание, Эмин много времени проводит с младшей дочкой, которой в этом году исполнилось два года.

В своем Instagram он опубликовал снимок с маленькой Афиной, которую нарядили в алое платье, красный бантик и замшевые туфельки цвета спелой вишни. Подписал фото с дочкой Агаларов коротко, оставив три сердечка.

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Напомним, что у Эмина подрастают еще трое детей. Это двойняшки Али и Микаил от Лейлы Алиевой и девочка Амина, которую он удочерил.

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