«Судьба так распорядилась»: Маковецкий объяснил, почему у него нет детей

Как отметил актер, он не стал требовать от жены родить ему ребенка.

Актер Сергей Маковецкий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему у него нет детей. При этом у его жены Елены, с которой он уже 38 лет живет под одной крышей, от предыдущих отношений есть сын Денис.

«Куда бы я привел жену с ребенком? Я должен отвечать за свою семью. Я же все-таки мужчина. Там у нас в одной комнате двое жили, в другой двое. Еще попугай орал по ночам. Так случилось. Я не стал эгоистом. Не стал требовать. Может это еще один шаг к тому, что мы столько лет вместе. Мы умеет друг друга слушать. Судьба так распорядилась, что мне теперь ее стегать нагайкой. Прекрасную, замечательную, мою». Сергей Маковецкий

Как отметил актер, он прекрасно ладит с сыном жены от предыдущих отношений. «Я всегда его любил и обожал. Он умный и талантливый. Даже если он был не прав я всегда принимал его сторону. Мама его ругала, а я всегда защищал. Он мне ничем не обязан. Если он меня любит и слава богу. Если не любит и не почитает, значит я этого, возможно, заслужил», — заметил актер.

Сергей Маковецкий вместе с женой Еленой с 1983 года. По его словам, именно супруга сделал первый шаг к их знакомству.

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