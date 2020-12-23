«Новый Год, Come On»: Орбакайте в новом клипе показала, как выглядит по утрам

Кристина Орбакайте анонсировала клип на свою новую песню «Новый Год, Come On». Ролик будет доступен фанатам артистки уже 25 декабря, а пока в своем Instagram дочь Аллы Пугачевой поделилась его кадрами. На одном из них певица показала, как выглядит утром.

«Новый Год, Come On! В пятницу на моем YouTube-канале», — написала Орбакайте.

Напомним, что в этом году старшая дочь Примадонны отметила свое 49-летие. Основную часть времени она проводит в США, где живет с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым и 8-летней дочкой Клавдией. Недавно в мамин дом вернулся средний сын артистки — Дени Байсаров. 22-летний молодой человек получил диплом магистра в Лондоне. Добавим, что старшему сыну — Никите Преснякову уже 29 лет. Он со своей женой Аленой Красновой живет в Москве.

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