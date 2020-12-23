Представители «Русского радио»: «Номер Лободы на «Золотом Граммофоне» является плагиатом»

Представители «Русского радио» в официальном письме пояснили свою позицию по поводу скандала, который случился на премии «Золотой Граммофон» с участием певицы Светланы Лободы, отказавшейся выходить на сцену.

Как отметили на «Русском радио», продюсер Лободы Нателла Крапивина прекрасно знала, что в номере Мари Краймбрери на песню «Пряталась в ванной» будет использована в качестве реквизита ванна, которая и стала причиной недомолвок. Причем есть соответствующая переписка. По словам представителей «Русского радио», Лобода и Крапивина проявили неуважение к зрителям, покинув церемонию.

«Организаторы церемонии «Золотой Граммофон» до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и ее менеджменту». Представители «Русского радио»

больше по теме Лобода с «золотой» сумкой Bottega Veneta устроила дефиле вдоль Персидского залива Певица в настоящий момент отдыхает в Дубае.

Напомним, что Лобода отказалась выходить на сцену, узнав, что в номере Краймбрери используется ванна. У украинской исполнительницы также должен был использоваться этот реквизит, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: