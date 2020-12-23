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Представители «Русского радио»: «Номер Лободы на «Золотом Граммофоне» является плагиатом»

Менеджменту исполнительницы посоветовали «более добросовестно относиться к творческой концепции концертных номеров».

Представители «Русского радио»: «Номер Лободы на «Золотом Граммофоне» является плагиатом»
Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

Представители «Русского радио» в официальном письме пояснили свою позицию по поводу скандала, который случился на премии «Золотой Граммофон» с участием певицы Светланы Лободы, отказавшейся выходить на сцену.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Светлана Лобода и Нателла Крапивина. Фото: Globallookpress.com

Как отметили на «Русском радио», продюсер Лободы Нателла Крапивина прекрасно знала, что в номере Мари Краймбрери на песню «Пряталась в ванной» будет использована в качестве реквизита ванна, которая и стала причиной недомолвок. Причем есть соответствующая переписка. По словам представителей «Русского радио», Лобода и Крапивина проявили неуважение к зрителям, покинув церемонию.

«Организаторы церемонии «Золотой Граммофон» до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и ее менеджменту».

Представители «Русского радио»

Напомним, что Лобода отказалась выходить на сцену, узнав, что в номере Краймбрери используется ванна. У украинской исполнительницы также должен был использоваться этот реквизит, сообщает «Комсомольская правда».

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"Золотой граммофон""Русское радио"Нателла КрапивинаНовости googleСветлана Лобода