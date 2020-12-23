«И оп-ля»: Арбенина показала, как с детьми наряжает елку

Диана Арбенина воспитывает двойняшек Марту и Артема. В этом году им исполнилось по 10 лет. С наследниками артистка решила нарядить новогоднюю елку, а результатом поделилась с фанатами в Instagram.

«И оп-ля», — прокомментировала Арбенина действия Марты, которая украшала елку игрушками.

На днях лидер группы «Ночные снайперы» выпустили первый альбом ремиксов, где представлены разные версии хитов разных лет – от «31 весны» до «Разбуди меня».

Напомним, что недавно артистка выпустила свою очередную книгу под названием «Снежный барс». В издание вошли рассказы и истории о любви, взаимоотношениях, пандемии. Примечательно, что книга была написана в период карантина буквально за три месяца.

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