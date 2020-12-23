Барановская через своих юристов обжаловала решение суда по алиментам Аршавина

В недалеком будущем будет назначена дата рассмотрения дела в суде.

Телеведущая Юлия Барановская с помощью своих юристов обжаловала решение суда по алиментам бывшего гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина. Рассмотрение дела пройдет в Мосгорсуде.

Как рассказал адвокат телеведущей Тимур Матвеев, он будет требовать отменить предыдущее решение суда, по которому футболист будет отдавать жене не половину своих доходов, а лишь 3/8. По его мнению, необходимо вернуться к принятой еще в 2014 году системе выплат.

По словам Матвеева, основной аргумент Барановской заключается в том, что Аршавин имеет финансовую возможность делать отчисления сыновьям и дочери в прежнем процентном соотношении. Адвокат Барановской предоставил справки из налоговой с задекларированными доходами Аршавина.

Напомним, что каждый из наследников Андрея Аршавина от союза с Юлией Барановской получал чуть больше трехсот тысяч рублей в месяц. Кроме того, футболист платит восьмую часть своих доходов журналистке Алисе Казьминой на их общего ребенка дочь Есению, сообщает «СтарХит».

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