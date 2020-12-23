«Он просто друг»: Чехова запечатлелась с неизвестным мужчиной в Дубае

На днях Анфиса Чехова отметила свое 43-летие. Сразу после этого телеведущая вновь улетела в Дубай, где не так давно проводила свой очередной отпуск. На этот раз фанатов в Instagram она взбудоражила не откровенными образами, а снимками в компании неизвестного мужчины в арабской одежде. Подписчики тут же решили, что у Анфисы новый роман, но в одном из комментариев она опровергла все домыслы.

«Он просто друг», — написала Чехова.

Напомним, три года назад Анфиса официально развелась с Гурамом Баблишвили, от которого воспитывает сына. В этом году Соломону исполнилось восемь лет.

Недавно Чехова решила сменить имидж. Телеведущая отрезала свои длинные локоны, сделав каре. Как она признавалась ранее, к такой стрижке не прибегала целых 20 лет.

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