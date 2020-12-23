«Ох, Султан такую украдет!»: Михалкова в восточном костюме станцевала манящий танец живота

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» явно не грустит. Девушка написала книгу «Не говори мужчинам нет!», стала ведущей Детского КВН на СТС, снялась в нескольких юмористических проектах и телесериале.

Киноновелла с ее участием выйдет на ТВ-экраны страны в начале 2021 года, называется она ярко и интригующе: «Стриптизеры». Не менее впечатляюще выглядят и кадры с процесса съемок, которые Юлия обнародовала в личном блоге. На них актриса предстает в образе восточной красавицы и даже танцует танец живота, плавно двигаясь в так манящей музыки.

«Ох, Султан такую украдет!», «Вот это Шахерезада!», «Юля, вы меня волнуете в этом прекрасном танце!», «Юлечка, ну какая же вы роскошная, фигура просто супер!» — откликнулись фолловеры, увидев свою любимицу в арабском облачении.

О своем участии в многосерийном фильме Михалкова сказала: «Мы с коллегами на фото обещаем — будет весело!»

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