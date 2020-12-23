Цымбалюк-Романовская рассказала, почему ей нет смысла налаживать отношения с Власовой

Как отметила пианистка, она не привыкла общаться с людьми не из своего круга.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не собирается идти на контакт со второй женой актера Армена Джигарханяна Татьяной Власовой.

«Я не общаюсь с людьми не из своего круга. Я не общаюсь с людьми, которые всю жизнь проматывали за границей деньги, заработанные ценой здоровья Армена Джигарханяна в России». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, реальное состояние Джигарханяна тщательно скрывалось от прессы. К нему не подпускали коллег и некоторых друзей. При этом Виталина Цымбалюк-Романовская заметила, что видела документы, в которых описывалось плохое состояние Джигарханяна. Она готова вести ответственность за брак с актером. По ее мнению, ей есть, чем гордиться, сообщает «СтарХит».

Напомним, что ради Армена Джигарханяна его вторая жена Татьяна Власова в свое время бросила жизнь в Америке и прилетела в Россию. Именно она ухаживала в последние несколько лет жизни за актером.

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