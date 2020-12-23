Руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров объяснил, почему закрылся «Дом-2» на ТНТ

По словам менеджера, холдинг ставит перед собой новые амбициозные задачи.

Руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что скандальная телестройка «Дом-2» долгое время была успешным проектом, но при этом очень дорогим шоу в производстве. Именно поэтому «Дом-2» больше не будет выходить на канале ТНТ.

«Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку».

Александр Жаров

Напомним, что последний выпуск «Дома-2» пройдет на канале ТНТ 30 декабря. В последнее время ходит множество слухов, куда может перебраться шоу. Поговаривали, что его могут начать показывать на канале СТС или «Пятнице». Руководители каналов уже выступили с опровержением этой информации, сообщает «Коммерсант».

Добавим, что «Дом-2» выходил на ТНТ с 2004 года. В последние годы рейтинги у скандальной телестройки стали падать.

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