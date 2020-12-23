«Домыслы и спекуляции»: Рустам Солнцев высказался о дальнейшей судьбе «Дома-2»

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram высказался о дальнейшей судьбе скандального шоу, которое больше не будет выходить на канале ТНТ.

По его словам, информация, что проект продолжит существование на канале СТС или «Пятнице» не соответствует действительности. По его информации, руководство продакшна ведет сейчас переговоры с каналом помельче. Однако пока договориться не удается.

«Все усложняется тем, что никто не захочет, да и вряд ли сможет, платить за производство проекта столько же, сколько ТНТ. В общем, что-либо точно говорить пока рано. Есть лишь один факт: последний эфир 30 декабря. Остальное домыслы и спекуляции». Рустам Солнцев

Напомним, что шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. Не так давно руководители заявили, что проект перестанут показывать на канале из-за низких рейтингов. Многие россияне уже порадовались в соцсетях, что шоу не будут показывать на известном канале. Впрочем, о его полном закрытии речи пока не идет.

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