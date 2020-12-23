«Пышно там, где надо»: Лопырева засветила грудь в распахнувшемся купальнике кораллового цвета

Модель позировала на Мальдивах для своего микроблога.

Виктория Лопырева запечатлелась на Мальдивах в спортивном купальнике кораллового цвета, зайдя по колено в прозрачные воды теплого Индийского океана. Блондинка выбрала сочную модель кораллового цвета, которая на фоне природы выглядела еще более впечатляющей.

Впрочем, несмотря на сдержанность пляжного костюма, девушка смогла раздразнить публику, расстегнув в районе декольте замок, эту манящую область женского тела французы называют очень романтично – «ложбинка греха». Обнажившиеся прелести не остались незамеченными ее поклонниками в Сети.

«Пышно там, где надо», «Очень красивая леди и очень фотогеничная», «Фигура просто идеальная. Как можно такой быть?», «Формы очень женственные», «Как же красиво «молния» расстегнута!», «Декольте роскошное», — прокомментировали обнародованное фото фолловеры модели.

Кроме того, купальный костюм заслужил похвалы фэшн-эксперта, имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала отпускной стиль Виктории Лопыревой специально для Teleprogramma.pro.

«Роскошное сочетание лазурного цвета воды и кораллового оттенка купальника на загорелой подтянутой фигуре Виктории смотрится стилистически правильно, гармонично и модно. Купальник со спортивными элементами красив, удобен и, в то же время, является самодостаточным акцентом в образе, не нуждаясь в дополнительных аксессуарах», — высказалась Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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