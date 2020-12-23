«Красотка»: Костенко позировала в бикини цвета фуксии на побережье океана

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко с дочками отдыхают на Мальдивах. Семья решила воспользоваться сложившимися обстоятельствами – накануне спортсмен покинул состав казанского «Рубина». С погодными условиями на островах, как призналась Настя, пока им не очень везет, но это не повод не пополнить галерею новыми снимками. Костенко позировала в бикини цвета фуксии, восхитив фанатов стройной фигурой.

«Красотка! Круто! Это вообще законно так выглядеть?», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Костенко стала мамой во второй раз буквально 10 месяцев назад. У пары родилась девочка, которую назвали Ева. Старшей их дочке Милане в этом году исполнилось два года.

Смотрите также: