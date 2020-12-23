Королева назвала сумму, за которую Тарзану предлагали на ток-шоу рассказать об измене жене

Как отметила певица, культурист на таких вещах никогда не зарабатывает.

Певица Наташа Королева назвала сумму, за которую ее мужу культуристу Тарзану предлагали прийти на один из федеральных каналов и рассказать подробности измены своей жене.

«Сергею предлагали три миллиона рублей! Но он на таких вещах не зарабатывает!»

Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, она никогда не станет участвовать в низкосортных шоу на телевидении. Хотя бы потому, что там на всю страну идет травля известных и заслуженных людей, которые, как она считает, этого не заслуживают. По ее словам, сегодня федеральные каналы позволяют себе ужасный контент, сообщает «Собеседник».

Напомним, что несколько месяцев назад бодибилдер Тарзан на всю страну признался в измене своей жене Наташе Королевой. Правда, он просил никого не вмешиваться в эту историю, сказав, что будет нести сам ответ перед супругой. Впрочем, его измена широко обсуждалась в прессе и на федеральных каналах.

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