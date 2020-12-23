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Илья Соболев объяснил, почему Stand Up на ТНТ перестал пользоваться былой популярностью

Как отметил шоумен, количество такого юмора на телевидении надо сократить.

Илья Соболев объяснил, почему Stand Up на ТНТ перестал пользоваться былой популярностью
Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

Популярный комик Илья Соболев в разговоре со своим коллегой Славой Комиссаренко в рамках его шоу объяснил, почему такой некогда известный проект, как Stand Up на ТНТ уже не так популярен, как это было еще несколько лет назад.

«Взять, к примеру, стендап. Как только стало триста комиков, на ТНТ потерялась ценность таких шоу».

Илья Соболев

По словам Соболева, потеряло популярность и шоу «Прожарка», где высмеивают приглашенную звезду. Как отметил юморист, с появлением шоу «Что было дальше?» просмотры «Прожарки» резко пошли вниз. Как заметил шоумен, коллеги частично скопировали его идею из «Прожарки». Зрительский интерес к таким шуткам-оскорблениям стал пропадать.

Напомним, что Илья Соболев стал первым, кому удалось закрепить на российском телевидении шоу, где высмеивают приглашенную звезду. Подобный контент крайне популярен на Западе.

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Илья СоболевКанал ТНТСлава КомиссаренкоШоу "Прожарка"Шоу Stand Up