Илья Соболев объяснил, почему Stand Up на ТНТ перестал пользоваться былой популярностью

Как отметил шоумен, количество такого юмора на телевидении надо сократить.

Популярный комик Илья Соболев в разговоре со своим коллегой Славой Комиссаренко в рамках его шоу объяснил, почему такой некогда известный проект, как Stand Up на ТНТ уже не так популярен, как это было еще несколько лет назад.

«Взять, к примеру, стендап. Как только стало триста комиков, на ТНТ потерялась ценность таких шоу». Илья Соболев

По словам Соболева, потеряло популярность и шоу «Прожарка», где высмеивают приглашенную звезду. Как отметил юморист, с появлением шоу «Что было дальше?» просмотры «Прожарки» резко пошли вниз. Как заметил шоумен, коллеги частично скопировали его идею из «Прожарки». Зрительский интерес к таким шуткам-оскорблениям стал пропадать.

Напомним, что Илья Соболев стал первым, кому удалось закрепить на российском телевидении шоу, где высмеивают приглашенную звезду. Подобный контент крайне популярен на Западе.

Смотрите также: