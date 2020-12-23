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«Магия кино»: Порошина в пальто цвета миндального молока и с укладкой в стиле Монро запечатлелась у окна

Звезда поддержала тренд на оттенки белого.

«Магия кино»: Порошина в пальто цвета миндального молока и с укладкой в стиле Монро запечатлелась у окна
Мария Порошина. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

46-летняя Мария Порошина долгое время носила длинные волосы, именно такой она запомнилась зрителям в 2004 году после выхода фильма «Ночной дозор». Роль волшебницы Светланы стала знаковой для актрисы, поскольку имела оглушительный успех у зрителей и автоматически перевела артистку в разряд отечественных звезд первой величины.

Однако время идет, а женщины так любят эксперименты. Сейчас блондинка предпочитает носить стрижку в стиле Мэрилин Монро, завивая волосы в кудрявые локоны.

В новом образе, примерив пальто в трендовом оттенке миндального молока, она запечатлелась на съемочной площадке, представ у окна. Благодаря отражению в стекле получился любопытный эффект.

«Магия кино», — прокомментировала она снимок.

«Чудесная», «Очень красивый кадр», «Мария, вы как всегда прекрасны», «Прическа очаровательная и очень женственная», «Вы прекрасны», — отреагировали фолловеры.

Напомним, о тренде на цвет миндального молока ранее говорила Эвелина Хромченко. «Нынешний сезон концентрирует внимание в этом оттенке в основном в монохромных комплектах», — подчеркнула она.

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