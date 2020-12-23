«Главное в ней – подарки»: Бабкина похвасталась огромной новогодней елкой, нарядив ее всей семьей

Певица отказалась принимать тренд на трэш-игрушки в виде коронавируса, о которых заговорили на «Модном приговоре».

В эфире предновогоднего шоу «Модный приговор» на Первом канале представили последние тренды дизайна новогодних елок. Оказывается, сейчас у декораторов активно заказывают трэш-елки с атрибутикой пандемии – с игрушками в форме коронавируса и в виде различных персонажей в масках.

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Эта мода не понравилась ни одному ведущему проекта. Возмутилась и Эвелина Хромченко, и Александр Васильев, и Надежда Бабкина.

«Это безобразие! Зачем притягивать к себе то, от чего мы всем миром пытаемся избавиться? Я за традиции», — удивилась известная казачка.

В арсенале звезды оказалось несколько ящиков с игрушками, которые собирало не одно поколение Бабкиных. И именно они каждый год появляются на новогодней елочке Надежды.

«Но самое главное в ней – подарки, которые лежат внизу», — заметила артистка.

Лесную красавицу она по традиции наряжает всей семьей – с сыном Данилой, его женой Татьяной и внуками Георгием, Верой и Марфой. Как это происходит, ведущая показала на шоу. Зрители увидели ветвистое высокое дерево, на котором висело огромное количество разноцветных шаров, а также пышная мишура.

«Наша семья всех поздравляет с Новым годом!» — воскликнули хором Бабкины.

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