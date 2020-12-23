«Милашка»: Лиза Галкина облачилась в замке в черный лонгслив с граффити

Семилетняя Лиза Галкина растет настоящей звездочкой Интернета. Дочь Аллы Пугачевой с легкостью позирует перед камерой, ничуть не смущаясь ее. В блоге своего отца Максима Галкина ее появления ждут чуть ли не с большим нетерпением и желанием, чем самого артиста. Ведь малышка такая непосредственная и симпатичная!

На последних кадрах, которые обнародовал юморист в своем Instagram, Лиза запечатлена в замке со своей традиционной косичкой и наряженной в черный лонгслив с надписью-граффити на английском: «Cutie». В переводе на русский это означает ни что иное, как «Милашка». Видимо, тот, кто покупал этот наряд для девочки, открыто любовался харизмой юной блондинки.

«Лизочек – артистка!» — восхитилась наследницей звездной четы оперная дива Хибла Герзмава.

Восторженные смайлы также оставили под фото продюсер Яна Рудковская и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

«На какая же лапонька, Лизонька!», «Доченька — прелесть!!!! Готовая актриса!!!», «Лизе уже можно во МХАТ поступать», «Ну Лиза — копия мама», «Лизонька, я твоя фанатка», — отреагировали на пост фолловеры Галкина.

Однако не обошлось и без критики, кое-кто счел, что дочь Примадонны «лохматая» и «растрепанная». На это верные поклонники артистов ответили, что девочку сняли у себя дома, где ребенку не обязательно быть всегда на высоте.

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