«Двое из ларца»: Штурм предстала с очаровательной дочкой в мерцающем платье в день ее 31-летия

54-летняя певица Наталья Штурм поздравила в личном блоге свою дочь Елену с 31-летием. Звезда обнародовала их совместное фото и написала трогательные слова в адрес своей наследницы.

На снимке певица предстала в силуэтном платье Versace, а ее дочь – в мерцающем наряде в пайетках. Девушки запечатлелись в ресторане, блистая белозубыми улыбками.

«С днем рождения, доченька!» — написала Наталья под фото.

Многие поклонники заметили, что родственницы очень похожи. «Просто близнецы!», «Да вы словно родные сестры!», «Поразительное сходство», «Красотой Леночка явно в маму пошла», — к примеру, обозначились фолловеры. Впрочем, сама артистка явно знает об этом, ведь свое послание в Сети она обозначила хештегом «двое из ларца», а они, как известно, «одинаковые с лица».

Штурм также отметила, что очень гордится своей наследницей, считает ее остроумной и смотрит на Лену с восхищением.

Напомним, девушка появилась в первом браке певицы с оперным певцом Сергеем Деевым. Потом был союз с Игорем Павловым, в котором родился сын Арсений, парню скоро исполнится 16 лет. Эти отношения тоже распались.

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