Почти Хейли Бибер: Асти предстала в туфлях с перьями и асимметричном платье цвета фуксии

Сергей Жуков недавно выступил в творческой коллаборации с группой Artik & Asti, записав новый трек «Москва не верит слезам». С тех пор музыкантов часто видят вместе на разных проектах. Накануне они предстали на записи новогоднего шоу.

Певица Анна Дзюба (Асти) выделялась среди парней ярким розовым пятном. Звезда поддержала тренд на оттенок фуксии, облачившись в силуэтное платье и примерив туфли с перьями на шпильке.

«Стиль певицы мне напомнил манеру Хейли Бибер, которая талантливо сочетает несочетаемое и задает новые тренды в стритстайле. И те же два полухвостика на длинных волнистых распущенных волосах, которые воплотила Хейли, что стало новым олицетворением образа «калифорнийской девушки». Стиль очень похож, но само наполнение этого образа: мини платье на одно плечо, босоножки на высоком каблуке с перьями в моде с 2019 года. Это, конечно же, не антитренд, но и не ноу-хау. Единственное, что держит свои позиции на прежнем уровне, так это цвет фуксии. Оттенок платья и аксессуары настраивают образ на новогодний, но 2019 года, а не 2021», — прокомментировала образ звезды специально для Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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