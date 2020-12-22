«И мило, и бесит»: семья Оксаны Самойловой и Джигана позирует у елки в одинаковых пижамах

Многодетная мама Оксана Самойлова наконец-то собрала вместе всю свою большую семью, заставила всех надеть одинаковые пижамы и выстроиться под наряженной елкой, чтобы сделать фото на память. Красивым снимком модель и блогер поделилась в Instagram.

«Традиционное фото в одинаковых пижамах у елки. Как обычно, это одновременно и мило, и бесит», — подписала кадр звездная мама.

Оксана Самойлова добавила, что елка была наряжена еще в первых числах декабря, но сфотографироваться всем семейством удалось только спустя две с лишним недели. Звезда объяснила, что лесная красавица декорирована в голубых тонах не просто так.

Это символ того, что в уходящем году в семье появился долгожданный сын. Маленький Давид стал четвертым ребенком пары, и этот Новый год – первый в его жизни.

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Стоит отметить, что 2020 стал непростым для Оксаны Самойловой и Джигана. Из-за неадекватного поведения рэпера семья оказалась на грани распада. Многодетная мама подавала заявление на развод, но потом нашла в себе силы простить мужа.

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