«Новая роль»: Алексей Воробьев снялся в голливудском фильме с отцом Анджелины Джоли

Артист рассказал о своей работе над картиной о сороковом президенте США Рональде Рейгане.

Музыкант Алексей Воробьев расширяет горизонты и пробует свои силы в Голливуде. Молодой человек дал понять, что его карьера на «Фабрике грез» идет в гору.

В Instagram Алексей Воробьев рассказал, что завершены съемки картины «Рейган», где он сыграл одну из ролей.

больше по теме Воробьев женился в Лас-Вегасе на докторе Зубаревой, которая ради него ушла от мужа

Алексей невероятно гордится тем, что его партнером по фильму стал оскароносный актер Джон Войт, который еще и является отцом голливудской дивы Анджелины Джоли.

«Новая роль. Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью! Я снялся в голливудском фильме «Рейган» с легендарным Джоном Войтом и Деннисом Куэйдом. Спасибо вам за веру в меня и поддержку!» — написал Алексей Воробьев в Instagram.

Пост он сопроводил снимками, на которых запечатлен с Джоном Войтом и Деннисом Куэйдом.

Стоит отметить, что это уже не первый опыт работы Алексея Воробьева в Голливуде. Ранее он снялся в сериале «Космические войска», который, увы, не имел успеха у зрителей.

Смотрите также