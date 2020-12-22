«Новая роль»: Алексей Воробьев снялся в голливудском фильме с отцом Анджелины Джоли

Музыкант Алексей Воробьев расширяет горизонты и пробует свои силы в Голливуде. Молодой человек дал понять, что его карьера на «Фабрике грез» идет в гору.
В Instagram Алексей Воробьев рассказал, что завершены съемки картины «Рейган», где он сыграл одну из ролей.
Алексей невероятно гордится тем, что его партнером по фильму стал оскароносный актер Джон Войт, который еще и является отцом голливудской дивы Анджелины Джоли.
«Новая роль. Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью! Я снялся в голливудском фильме «Рейган» с легендарным Джоном Войтом и Деннисом Куэйдом. Спасибо вам за веру в меня и поддержку!» — написал Алексей Воробьев в Instagram.
Пост он сопроводил снимками, на которых запечатлен с Джоном Войтом и Деннисом Куэйдом.
Стоит отметить, что это уже не первый опыт работы Алексея Воробьева в Голливуде. Ранее он снялся в сериале «Космические войска», который, увы, не имел успеха у зрителей.