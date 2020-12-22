«Выбралась наконец-то»: Яна Кошкина в уютном костюме голубого цвета отправилась на новогодний шопинг

Звезда сериалов Яна Кошкина призналась в Instagram, что еще никому, кроме родителей, не покупала новогодние подарки. Между тем, актриса уже определилась, чем порадует остальных людей из своего окружения. Дело за малым – купить все это. Яна Кошкина выбрала время в своем плотном графике съемок и репетицией, чтобы отправиться на шопинг.

«Сегодня выбралась наконец-то по магазинам», — написала звезда в Instagram.

Брюнетка уточнила, что обожает дарить только что-то важное и нужное, что обязательно порадует того, для кого презент предназначен. Так что, Яна Кошкина заранее тщательно продумывает, кого и чем она порадует в этот Новый год.

«Иногда процесс придумывания у меня затягивается на несколько недель», — поделилась актриса.

Судя по всему, Яна Кошкина заранее тщательно продумывала и то, в чем она отправится на предновогодний шопинг, ведь дело это не требует спешки.

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В торговый центр актриса пришла в удобном костюме голубого цвета, состоящем из худи и штанишек.

На ногах звезды комфортная обувь, которая позволит без последствий преодолевать большие расстояния, переходя из одного бутика в другой.

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