Ирина Муравьева экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии

Известная актриса Ирина Муравьева попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом. Сообщается, что Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи поместили 71-летнюю народную артистку под свое круглосуточное наблюдение еще восемнадцатого декабря, но достоянием общественности этот факт стал только несколько дней спустя.

По некоторым данным, коронавирусом звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Карнавал» Ирина Муравьева заболела еще десятого декабря. Именно в этот день были зафиксированы первые жалобы актрисы на плохое самочувствие.

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У Ирины Вадимовны был озноб, повышенная температура, головные боли и першение в горле. Несколько дней звезда лечилась дома, а ее состояние, между тем, только ухудшалось. В итоге, врачи приняли решение о госпитализации актрисы.

Сейчас, по данным телеграм-канала Mash, Ирина Муравьева находится в обычной палате, медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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