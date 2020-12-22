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«В результате падения с большой высоты»: в центре Москвы найдена мертвой светская львица Ирина Шафирова

По предварительной информации, 46-летняя женщина погибла, выпав из окна или балкона.

«В результате падения с большой высоты»: в центре Москвы найдена мертвой светская львица Ирина Шафирова
Ирина Шафирова. Фото: instagram.com/ishafirova/

Во вторник днем в центре столицы был обнаружен труп женщины с разбитой головой и поврежденными частями тела. Вызванные на место происшествия оперативники установили личность погибшей. Ею оказалась 46-летняя светская львица Ирина Шафирова.

По некоторым данным, у женщины были проблемы в отношениях с супругом, влиятельным бизнесменом Борисом Шафировым. Пара находилась в состоянии развода.

Судя по страничке погибшей в Instagram, Ирина Шафирова обожала весело проводить время и жила на широкую ногу. Вечеринки с подругами, люксовые наряды, фотосессии, выезды на дачу. Кстати, Шафирова была знакома с бывшей женой режиссера Резо Гигинеишвили Надеждой Оболенцевой.

Совместные снимки женщин есть на сайтах глянцевых журналов. Кроме этого, Ирина Шафирова занималась воспитанием двух маленьких детей.

Что стало причиной страшной смерти молодой женщины, предстоит выяснить правоохранительным органам.

«По предварительным данным, смерть погибшей наступила в результате падения с большой высоты. Личность женщины устанавливается», — цитирует ТАСС свой источник в силовых структурах.

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