Цымбалюк-Романовская отреагировала на инициативу создать музей в квартире Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на инициативу друга народного артиста бизнесмена Юрия Растегина создать в будущем музей в квартире в Староконюшенном переулке.

«Армен Борисович к почестям относился, мягко говоря, спокойно. В этой инициативе нет ничего плохого. Я не против. Это их право. Если фильмы об Армене Борисовиче будут смотреть лет через двадцать, вот это будет память. Вряд ли это было желание Армена Борисовича — создать музей. В последние годы он вряд ли высказывание какие-то пожелания. Я знаю Армена Борисовича, который бы такое не сказал никогда». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, Джигарханян в своей жизни ничего не коллекционировал и кроме его старых фотографий у него в архивах ничего нет.

«Там экспонатов просто нет для создания музея. Для него главное — кино и память о театральных постановках. Материального наследия у него нет. Он не собирал антиквариат, костюмы. Это будет какой-то мифический музей», — сказала она.

больше по теме Друг Джигарханяна озвучил последнюю волю актера о судьбе квартиры в Староконюшенном переулке Как отметил Юрий Растегин, в ближайшее время он будет разговаривать на этот счет с вдовой народного артиста Татьяной Власовой.

Напомним, что сейчас в квартире проживает вдова актера Татьяна Власова. При этом половина апартаментов принадлежит как раз Растегину.

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