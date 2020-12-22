Маленькие радости: Ксения Собчак показала, как наряжает елку с четырехлетним сыном

Ксения Собчак в этом году отметила годовщину отношений с Константином Богомоловым. Телеведущая уже год счастлива с режиссером. Поклонники стали замечать, что девушка похорошела с тех пор, как снова вышла замуж. Примечательно, что несколько раз в этом году возникали слухи, что журналистка беременна, но подтверждения этому так и не было. У блондинки пока есть только один сын Платон от прошлых отношений с Максимом Виторганом.

Недавно Ксения отметила четырехлетие мальчика. Она даже увиделась с бывшим мужем, чтобы вместе отметить день рождения наследника. В последнее время телеведущая много работает. Она не раз появлялась на светских раутах, так как к концу года многие начинают подводить итоге и награждать самых успешных звезд. Однако Собчак не упускает возможно побыть с ребенком. Накануне она показала, как встречает с ним утро, а теперь запечатлела, как мальчик наряжает с ней елку.

Как и другие селебрити, телеведущая воспользовалась услугами декораторов. Однако Платон помогал вещать игрушки на главный символ Нового года. Малыш был в джинсах и черном свитере.

«Потрогай!» — потребовал он, протягивая сверкающий шар. «Трогаю. А какой мы сейчас будем надевать на елку?» — уточнила Собчак.

Поклонников умилило видео. Многие заметили, что малыш научился командовать. При этом фанаты похвалили телеведущую за то, что очень заботливая мама. Напомним, что ранее также нарядила елку двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой. Девочка помогала актрисе Елене Ксенофонтовой, которая решила украсить дом телеведущей.

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