Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой
Видео
«Жизнь других» в Занзибаре: почему там может быть очень опасно для туристов
Жанна Бадоева
Звездный гость

Успенская в серебристом смокинге исполнила страстный танец с Авериным на рояле

Спойлер – музыкальный инструмент при этом не пострадал.

Успенская в серебристом смокинге исполнила страстный танец с Авериным на рояле
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

На Первом канале в эти дни идут съемки «Новогоднего маскарада», который покажут в ночь с 31 декабря на 1 января. Создатели шоу обещают, что телезрителей ждет настоящая феерия и масса сюрпризов.

Чего стоит только выступление Любови Успенской в дуэте с Максимом Авериным. Исполнительница шансона и популярный актер представят необычный номер с танцем на рояле.

«Чтобы не повредить инструмент во время их страстного танца, мы сделали специальную усиленную крышку», — поделилась с Teleprogramma.pro одна из создательниц шоу, художник-декоратор Дарья Баденкова.

Стоит отметить и яркие новогодние образы артистов. Любовь Успенская предстанет в непривычном для поклонников стиле – звезда выступит в серебристом смокинге. Ее партнер Максим Аверин щегольнет в шляпе и элегантном смокинге цвета первого снега.

Любовь Успенская и Максим Аверин
Любовь Успенская и Максим Аверин. Фото: Максим Ли

Всего же в новогоднюю ночь на Первом канале телезрители увидят поздравления от самых разных артистов: от Niletto и Полины Гагариной до Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла.

Смотрите также

Тэги

«Новогодняя ночь на Первом»google новостиЛюбовь УспенскаяМаксим АверинмаскарадПервый канал