Успенская в серебристом смокинге исполнила страстный танец с Авериным на рояле

Спойлер – музыкальный инструмент при этом не пострадал.

На Первом канале в эти дни идут съемки «Новогоднего маскарада», который покажут в ночь с 31 декабря на 1 января. Создатели шоу обещают, что телезрителей ждет настоящая феерия и масса сюрпризов.

Чего стоит только выступление Любови Успенской в дуэте с Максимом Авериным. Исполнительница шансона и популярный актер представят необычный номер с танцем на рояле.

«Чтобы не повредить инструмент во время их страстного танца, мы сделали специальную усиленную крышку», — поделилась с Teleprogramma.pro одна из создательниц шоу, художник-декоратор Дарья Баденкова.

Стоит отметить и яркие новогодние образы артистов. Любовь Успенская предстанет в непривычном для поклонников стиле – звезда выступит в серебристом смокинге. Ее партнер Максим Аверин щегольнет в шляпе и элегантном смокинге цвета первого снега.

Всего же в новогоднюю ночь на Первом канале телезрители увидят поздравления от самых разных артистов: от Niletto и Полины Гагариной до Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла.

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