«Все очень быстро произошло»: муж Глафиры Тархановой раскрыл детали домашних родов актрисы

Звезда сериалов троих из четверых сыновей родила, не обращаясь в клинику.

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев – одна из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе уже пятнадцать лет, воспитывают четверых сыновей. Старший наследник пары появился на свет в родильном доме.

Первые роды у Глафиры Тархановой были очень долгими и тяжелыми. Актриса приняла решение, что остальных своих детей она будет рожать дома, и еще трое наследников пары появились на свет в условиях обычной квартиры, но с помощью акушерки.

«Убеждать кого-то идти по нашим стопам не буду. Я не проповедую домашние роды. Выбирайте по себе, по состоянию здоровья», — сделал акцент муж Глафиры Тархановой Алексей Фаддеев.

Актер развенчал миф о том, что у мужчины, увидевшего, как его жена рожает в ванной, якобы пропадает всякое влечение к ней.

Алексей Фаддеев заявил, что с ним ничего подобного не произошло. Глафира Тарханова привлекает его к себе по-прежнему. Свою жену Фаддеев считает самой красивой и желанной.

«Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родилось», — отметил артист в беседе с «Экспресс-газетой».

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