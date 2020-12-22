Мамино солнышко: двухмесячный сын Подольской и Преснякова растет рыжеволосым

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже два месяца живут расширенным составом – 22 октября в их семье произошло долгожданное пополнение – родился второй ребенок. Сынишку назвали Иваном, и растет малыш не по дням, а по часам. Сама Наталья призналась, что время летит невероятно быстро.

На кого именно похож самый младший из семейства Пресняковых, ранее рассказала невестка Орбакайте Алена Краснова. Модель замужем за первенцем дочери Примадонны, и часто бывает с мужем в гостях у Натальи Подольской.

«Он похож на Никиту. Такие же вытянутые губки», — подметила невестка Преснякова.

Как оказалось, у Ванечки и старшего брата Никиты еще и цвет волос одинаковый. Подольская показала подросшего малыша на новом снимке, и поклонники смогли заметить, какие у мальчика длинные рыжие локоны.

К слову, для Преснякова-младшего сын Ванечка стал третьим ребенком. Среднему Артемию от Натальи Подольской в этом году исполнилось 5 лет.

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